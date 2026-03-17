Вашингтон
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Tolo News: число погибших при атаке Пакистана на Афганистан достигло 400

В Афганистане сообщили, что при атаке Пакистана на Кабул погибли 400 человек и ещё 250 пострадали.

Источник: Аргументы и факты

Количество погибших в Афганистане в результате атаки со стороны Пакистана достигло 400 человек, сообщил портал Tolo News со ссылкой на заместителя пресс-секретаря афганского верховного лидера Хамдуллу Фитрата.

Вечером 16 марта стало известно о взрывах и стрельбе в нескольких районах Кабула. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что Пакистан нанёс удар по реабилитационному центру в афганской столице. Чиновник предупредил, что Афганистан ответит на эту атаку.

Ранее от министерства здравоохранения республики поступала информация о более чем 250 жертвах. Позже Фитрат уточнил цифры по погибшим и пострадавшим.

«По меньшей мере 400 человек погибли и более 250 получили ранения в результате атак», — сказано в сообщении.

Напомним, в конце февраля сообщалось, что Вооружённые силы Афганистана нанесли удар по военным объектам на территории Пакистана. Атаке подверглись военный центр в районе Кокаль (провинция Хайбер-Пахтунхва) и учреждение, которое источники СМИ назвали пакистанским ядерным центром.

Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше