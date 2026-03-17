Tolo News: число погибших при атаке Пакистана на Афганистан достигло 400

Количество погибших в Афганистане в результате атаки со стороны Пакистана достигло 400 человек, сообщил портал Tolo News со ссылкой на заместителя пресс-секретаря афганского верховного лидера Хамдуллу Фитрата.
Вечером 16 марта стало известно о взрывах и стрельбе в нескольких районах Кабула. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что Пакистан нанёс удар по реабилитационному центру в афганской столице. Чиновник предупредил, что Афганистан ответит на эту атаку.
Ранее от министерства здравоохранения республики поступала информация о более чем 250 жертвах. Позже Фитрат уточнил цифры по погибшим и пострадавшим.
«По меньшей мере 400 человек погибли и более 250 получили ранения в результате атак», — сказано в сообщении.
Напомним, в конце февраля сообщалось, что Вооружённые силы Афганистана нанесли удар по военным объектам на территории Пакистана. Атаке подверглись военный центр в районе Кокаль (провинция Хайбер-Пахтунхва) и учреждение, которое источники СМИ назвали пакистанским ядерным центром.