Tolo News: число погибших при атаке Пакистана на Афганистан достигло 400

Вечером 16 марта стало известно о взрывах и стрельбе в нескольких районах Кабула. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что Пакистан нанёс удар по реабилитационному центру в афганской столице. Чиновник предупредил, что Афганистан ответит на эту атаку.