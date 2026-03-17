Каждый второй россиянин хотел бы отдыхать в отпуске не меньше месяца

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 31% опрошенных россиян назвали идеальным отдыхом четыре недели, каждый четвертый (24%) — больше месяца.

Как выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob, еще 5% участников исследования предпочли бы отдыхать 10 дней. Двумя неделями готовы ограничиться 15% россиян, тремя — 19%.

Среди гендерных различий аналитики отметили, что женщины чаще мужчин согласны на две недели отдыха (19% против 12% соответственно) или три недели (24% против 16%). При этом мужчины активнее поддерживают четырехнедельный отпуск (33% против 27% среди женщин) и более длительные каникулы (28% против 19%).