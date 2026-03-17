Волгоградскую область ждет сильнейшая за два месяца магнитная буря

Сильнейшую за последние два месяца магнитную бурю ожидают в Волгоградской области из-за крупной вспышки на Солнце.
— Неожиданно сильная вспышка зарегистрирована на Солнце сразу несколькими средствами слежения. Взрыв произошел вблизи центра солнечного диска и сопровождался очевидным выбросом плазмы в сторону Земли, — сообщают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. — По данным с космических телескопов, во время вспышки был разрушен и выброшен в космос находившийся вблизи эпицентра протуберанец среднего размера, который дополнительно увеличит массу выброшенного газа.
Точной даты сильного геомагнитного удара специалисты солнечной лаборатории ИКИ РАН пока не называют. По предварительным прогнозам, его последствия на себе метеозависимые горожане ощутят в ближайшие дни.
— Само событие относится к категории довольно редких фронтальных ударов. Один удар такого типа планета в этом году уже испытала — с 19 по 21 января на Земле произошла буря уровня, близкого к G5, сопровождавшаяся самым сильным в XXI веке радиационным штормом. Сейчас такие последствия невозможны, но предварительно ожидается самая сильная магнитная буря за последние два месяца, — подытоживают в лаборатории.
Первую серьезную магнитную бурю весны специалисты зафиксировали в выходные. Всего же с начала года волгоградцы, живо ощущающие любые геомагнитные изменения, пережили 17 непростых дней.
— В прошлом году, который отмечался, как самый геомагнитно активный за десятилетие, таких событий было чуть меньше. Иными словами, пока год идет по рекордному графику.
