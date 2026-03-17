Голевая передача Панарина помогла «Лос-Анджелесу» обыграть «Рейнджерс»

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. «Лос-Анджелес» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дрю Даути (14-я минута), Майки Андерсон (25), Алекс Лаферрье (25) и Тревор Мур (59). У проигравших отличился Винсент Трочек (43).
Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин записал на свой счет результативную передачу. Россиянин впервые сыграл против бывшей команды, из которой его обменяли в феврале. За клуб из Нью-Йорка форвард играл с 2019 года. Как ранее сообщал ТАСС, перед началом встречи «Рейнджерс» посвятили видео Панарину.
«Лос-Анджелес» занимает 5-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 71 очко в 67 матчах. «Рейнджерс» располагаются на последней, 8-й позиции Столичного дивизиона с 64 очками после 67 игр. В следующем матче «Лос-Анджелес» в ночь на 20 марта по московскому времени примет «Филадельфию», «Рейнджерс» днем ранее сыграют дома против «Детройта».
В других матчах игрового дня четверо россиян сделали по результативной передаче. Защитник Михаил Сергачев помог «Юте» на выезде победить «Даллас» (6:3), передача нападающего Матвея Гридина не спасла «Калгари» от выездного поражения во встрече с «Детройтом» (2:5). «Нью-Джерси» на своем льду одолел «Бостон» (4:3 ОТ), у хозяев ассистировал партнеру по команде форвард Максим Цыплаков, в составе гостей — нападающий Марат Хуснутдинов.