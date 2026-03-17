Голевая передача Панарина помогла «Лос-Анджелесу» обыграть «Рейнджерс»

В других матчах игрового дня четверо россиян сделали по результативной передаче. Защитник Михаил Сергачев помог «Юте» на выезде победить «Даллас» (6:3), передача нападающего Матвея Гридина не спасла «Калгари» от выездного поражения во встрече с «Детройтом» (2:5). «Нью-Джерси» на своем льду одолел «Бостон» (4:3 ОТ), у хозяев ассистировал партнеру по команде форвард Максим Цыплаков, в составе гостей — нападающий Марат Хуснутдинов.