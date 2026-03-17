В Омске открылся Центр поддержки маркировки «Честный знак»

Новое подразделение создано на базе регионального Центра «Мой бизнес». Здесь можно получить консультации по всем основным вопросам — от регистрации в системе до выбора оборудования и настройки электронного документооборота.
— Наша задача — помочь бизнесу пройти этапы обязательной маркировки «Честный знак» максимально спокойно, быстро и без лишних затрат. И мы уже активно консультируем, снимаем страхи, разъясняем картину. Предприниматели обращаются с самыми разными вопросами: подпадает ли продукция под обязательную маркировку, с чего начать, как пользоваться системой, нужно ли ее подключать при экспорте, как избежать ошибок при передаче сведений. Мы помогаем разобраться в нюансах законодательства, настроить маркировку и избежать штрафов, — пояснила «РГ» руководитель фронт-офиса регионального Центра «Мой бизнес» Анастасия Сергеева.
Предприниматели, обратившиеся за поддержкой, отмечают слаженную работу специалистов, которые прошли соответствующую подготовку.
«Мы производим безглютеновый “живой” хлеб. Развиваем торговлю на маркетплейсах и в офлайн-магазинах полезной еды в Омске. Когда стало понятно, что часть нашей продукции может подпадать под обязательную маркировку, возникло много вопросов. И специалисты Центра очень подробно, шаг за шагом, показали, как все устроено: от регистрации в системе до создания карточек товара и работы с кодами маркировки. Теперь мы имеем четкий алгоритм действий. Ценно, что консультацию можно получить бесплатно и записаться на удобное время», — поясняет основатель пекарни Инна Кабаненко.
Национальная система цифровой маркировки товаров вводится поэтапно и создана не случайно. Отечественный рынок заполонили контрафактные товары. «Честный знак» призван дать надежный заслон распространению подделок, сомнительной и просроченной продукции. И уже подтвердил свою эффективность. Доля нелегального оборота товаров в России сократилась почти втрое.
— Система не допустила к реализации на торговых кассах свыше трех миллиардов единиц товаров, не соответствующих обязательным требованиям, что в пересчете дает десятки миллионов блокировок в сутки. Среднесуточный объем предотвращенных попыток реализации составил порядка 9,7 миллиона единиц товаров, — сообщает Роспотребнадзор.
Честный знак — это QR-код. А по сути — цифровой паспорт товара, позволяющий проследить всю его подноготную: от завода-изготовителя до полки магазина или пункта выдачи заказов маркетплейса. Потребители могут проверить товар на легальность. Если код в системе отсутствует, приложение выдаст предупреждение.
В настоящее время в перечне товаров, подлежащих маркировке «Честный знак», — десятки позиций, от упакованной воды, молочных продуктов, лекарств до одежды, табака, духов, шин. И этот список постоянно расширяется.
В частности, с 1 марта 2026 года в обязательный реестр продовольствия включен шоколад, шоколадные, ореховые и другие пасты, печенье, вафли, мармелад, зефир, пастила. С 1 апреля — чай и чайные напитки. C 1 мая — хлебобулочные и кондитерские изделия (круассаны, пирожные, рулеты, торты). С 1 июня — кофе и цикорий. C 1 июля — шоколадные изделия, жевательная резинка, карамель, драже.
Специалисты утверждают, что стать участником системы маркировки не так уж сложно. От продавца потребуется пройти семь процедур, а для начала обзавестись усиленной электронной подписью (УКЭП). Потом зарегистрироваться на профильном портале. Подключить электронный документооборот (ЭДО). Внести в систему товары, указав все необходимые характеристики. Заказать коды DataMatrix для каждой единицы товара. И на каждую нанести маркировку. Таким образом товар попадет в оборот в системе.
Однако для многих неискушенных предпринимателей прохождение этих этапов сродни лабиринту Минотавра. Поэтому центры поддержки маркировки «Честный знак» создаются не только в Омском, но и других регионах страны. В Сибири, например, они работают в Новосибирской и Томской областях. По предварительным оценкам Минэкономразвития РФ, поддержкой центров смогут воспользоваться около 100 тысяч предпринимателей.
Попытка производить и продавать маркированную продукцию без кодов грозит штрафами в размере 5−10 тысяч рублей для должностных лиц, 50−300 тысяч рублей — для юридических (с конфискацией товара). Преступления в особо крупных размерах предполагают штраф до одного миллиона рублей и лишение свободы до пяти дет.
За подделку кодов маркировки нарушителям придется заплатить штраф до одного миллиона рублей либо в размере дохода за период до двух лет. В зависимости от тяжести преступления можно лишиться свободы сроком до шести лет. Ввод в оборот товаров без разрешительной документации или с неверными сведениями также наказуем.