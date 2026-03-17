Главе СКР доложат по делу о протечках крыши в спорткомплексе Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском выявили ненадлежащее содержание спорткомплекса.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о регулярных протечках в спортивном комплексе Каменска-Уральского, где проводятся занятия для детей и подростков.

— Из-за регулярных протечек кровли строения в помещениях образуется сырость, отделочные материалы повреждены. Несмотря на имеющиеся нарушения, мер к организации ремонтных работ не принимается, — сообщили в пресс-службе СК.

В СУ СК России по Свердловской области по данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Богдану Францишко представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Отмечается, что исполнение поручения Председателя СК поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.