Главе СКР доложат по делу о протечках крыши в спорткомплексе Каменска-Уральского

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о регулярных протечках в спортивном комплексе Каменска-Уральского, где проводятся занятия для детей и подростков.
— Из-за регулярных протечек кровли строения в помещениях образуется сырость, отделочные материалы повреждены. Несмотря на имеющиеся нарушения, мер к организации ремонтных работ не принимается, — сообщили в пресс-службе СК.
В СУ СК России по Свердловской области по данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Богдану Францишко представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.
Отмечается, что исполнение поручения Председателя СК поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.