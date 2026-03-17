Главу участка ГИМС на Таймыре осудили за 41 взятку и фиктивные экзамены

Суд вынес приговор бывшей руководительнице Дудинского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по краю. Её признали виновной в получении 41 взятки и 39 служебных подлогах. Женщина заключила досудебное соглашение и выполнила его условия, но масштаб преступлений повлиял на приговор. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.