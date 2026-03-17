Главу участка ГИМС на Таймыре осудили за 41 взятку и фиктивные экзамены

Суд вынес приговор бывшей руководительнице Дудинского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по краю. Её признали виновной в получении 41 взятки и 39 служебных подлогах. Женщина заключила досудебное соглашение и выполнила его условия, но масштаб преступлений повлиял на приговор. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
По версии следствия, схему организовал местный житель. Он искал желающих получить удостоверение на управление маломерным судном или зарегистрировать его без экзаменов и обучения. Клиенты подавали заявки через «Госуслуги», выбирали дату проверки, а затем записывали постановочное видео «сдачи» экзамена в инспекции.
Инспектор под своим логином вносила в государственную информационную систему ложные сведения об успешной сдаче теории и практики. Никакого реального выхода на воду и проверки навыков не было. Люди получали настоящие удостоверения государственного образца.
Суд квалифицировал каждый эпизод оплаты как отдельное преступление. Экс-руководительнице назначили 7 лет 10 месяцев колонии общего режима, а также на шесть лет лишили права занимать должности с организационно-распорядительными функциями на госслужбе. В доход государства конфисковано 1,5 миллиона рублей — сумма, эквивалентная полученным взяткам.
Дело в отношении организатора схемы выделено в отдельное производство и сейчас рассматривается в суде.
