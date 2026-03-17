Мистика и одиночество: как умер актер Ершов из «Следствие ведут знатоки»

Заслуженный артист Российской Федерации Владимир Ершов, служивший в театре на Бронной более 40 лет, умер 15 марта на 69-м году жизни. Его смерть стала внезапной: неделей раньше он в последний раз сыграл в «Капитанской дочке» и поразил коллег своей мощной энергетикой. О том, каким актером и человеком был Владимир Ершов и какой мистический знак он подал во время своего последнего спектакля, aif.ru рассказал его друг и коллега, народный артист Иван Шабалтас.
Последний спектакль как прощание с коллегами.
Последний спектакль на сцене Театра на Бронной, где он служил более 40 лет, Владимир Ершов отыграл 8 марта. Это была постановка «Капитанская дочка», где он играл дядьку главного героя Петра Гринева.
«Я был на этом спектакле зрителем и записал его. Сегодня я пересмотрел запись и один момент меня потряс. Володя аплодировал своим партнёрам на сцене. Он как будто этими аплодисментами попрощался. Понимаете, он повернулся боком к зрителям и поаплодировал своим партнёрам, что никто никогда не делает. Может быть, что-то предчувствовал», — поделился Иван Шабалтас.
При этом он обратил внимание на то, что Ершов был удивительно энергичен.
«Володя выглядел абсолютно здоровым. Мне на сцену выходить тяжко, а когда я увидел Володю вот таким динамичным в “Капитанской дочке”, подумал: ишь ты, какая батарейка в нём. Ничего не предвещало», — отметил Шабалтас.
Безумная любовь и лебединая верность.
По словам Ивана Шабалтаса, в жизни Владимира Ершова было две больших, безумных любви — его супруга Екатерина Дурова и театр.
«Мы с Володей сдружились буквально с первых дней, когда он пришел в Театр на Бронной. Мы практически сразу стали играть в одних спектаклях. И я обратил внимание на его странную особенность. Мы выходили уже из репетиционного зала, а он все еще сидел. Иногда его уже начинали звать, а он говорил “я сейчас, сейчас”. Он перерабатывал в голове, доигрывал то, что было на репетициях. Он умел впитывать все до конца, что было сделано за сегодняшний день на сцене, он был удивительно точен, его любили режиссёры, потому что он понимал, что спектакль — это пазл, где у него своя составная часть. И при этом он был совершенно не тщеславен, что едва ли не основа нашей профессии. Я знал всего двух артистов за свою жизнь, которые не имели такого тщеславия, и один из них — Володя Ершов. Его внешний успех не интересовал никогда. Володя был стопроцентным, надёжным партнёром. Это человек, который никогда не держал камня за пазухой, все в театре прекрасно знали его тёплое сердце и тёплую душу», — отметил собеседник издания.
Именно театр подарил Ершову его семью, его супругу. О его большой любви к Екатерине Дуровой, которая также служила в Театре на Бронной, знали все.
«Он безумно любил Катю. Он был удивительным мужем, надёжным человеком. И Катя его любила. У них были очень трепетные отношения. Володя часто приглашал меня к ним домой и мы варили борщи. Катя еще на спектакле, а мы готовим. Пока она придет, уже все сделано», — поделился Шабалтас.
По его словам, после смерти супруги Ершов закрылся.
«Когда Кати не стало в 2019 году, Володя как будто закрылся. Он жил как-то уже сам по себе, но не смог перенести эту потерю Года три назад он за год дважды попал в больницу с сердцем. Это его одиночество после смерти Кати. Он не мог пережить. Это его внутренняя перегрузка привела к инсульту», — поделился он.
Где будет похоронен Ершов.
«Лев Константинович Дуров, папа Кати, Похоронен на Новодевичьем государственном кладбище. Она там же похоронена. Думаю, что и Володю похоронят там же, снова будут вместе», — сказал Шабалтас.
Владимир Ершов останется в памяти столичных театралов как один из самых талантливых актеров Театра на Бронной, где он за годы работы он создал десятки образов в спектаклях по пьесам классиков и современных авторов. Широкая публика помнит его по таким фильмам как «Следствие ведут знатоки», «Хороший человек», «Живой Пушкин», «Дух», «Гоп-стоп» и других. А друзья коллеги будет помнить его, как хорошего партнера по сцене, удивительного человека и бесконечно любящего свою жену супруга.