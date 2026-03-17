В Иркутске пройдет благотворительный концерт ансамбля народной песни «Комонь»

Вся прибыль от продажи билетов пойдет на помощь подопечным фонда «Близко к сердцу». Средства направят на проект «Мобильный хоспис». Он включает закупку средств ухода, транспорт для подопечных и бесплатную перевозку пациентов в медицинские учреждения области. Также будут обучать родственников уходу за лежачими больными.
В составе ансамбля — выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных и лауреаты международных конкурсов. Это яркие и самобытные артисты, возрождающие настоящий фольклор. Они используют подлинные образцы народных песен, записанные в экспедициях по деревням и селам России, и переносят их в современное пространство с глубоким уважением к традиции.
Ансамбль народной песни «Комонь» сотрудничает с Евгением Мироновым и Юрием Башметом. Он выступает на фестивале в «Зарядье», в Московской консерватории и Театре Наций. В Иркутске состоится акустический концерт — а капелла. Концерт пройдет 6 апреля в Иркутском ТЮЗе. Билеты есть во всех кассах города.