Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске пройдет благотворительный концерт ансамбля народной песни «Комонь»

Иркутская область, НИА-Байкал — Жители Иркутской области могут посетить концерт ансамбля народной песни «Комонь» и принять участие в благотворительном сборе средств на помощь людям с паллиативным статусом и их близким.

Источник: НИА Байкал

Вся прибыль от продажи билетов пойдет на помощь подопечным фонда «Близко к сердцу». Средства направят на проект «Мобильный хоспис». Он включает закупку средств ухода, транспорт для подопечных и бесплатную перевозку пациентов в медицинские учреждения области. Также будут обучать родственников уходу за лежачими больными.

В составе ансамбля — выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных и лауреаты международных конкурсов. Это яркие и самобытные артисты, возрождающие настоящий фольклор. Они используют подлинные образцы народных песен, записанные в экспедициях по деревням и селам России, и переносят их в современное пространство с глубоким уважением к традиции.

Ансамбль народной песни «Комонь» сотрудничает с Евгением Мироновым и Юрием Башметом. Он выступает на фестивале в «Зарядье», в Московской консерватории и Театре Наций. В Иркутске состоится акустический концерт — а капелла. Концерт пройдет 6 апреля в Иркутском ТЮЗе. Билеты есть во всех кассах города.