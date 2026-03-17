Беременным и сидящим в декрете россиянкам хотят дать возможность работать удалённо

Рыбальченко: Удалённая работа для беременных может повысить рождаемость в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Россиянкам во время беременности и отпуска по уходу за ребёнком могут предоставить возможность удалённой работы или работы по гибкому графику. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Стоило бы внедрять дистанционную работу и гибкие графики для беременных женщин и женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком», — сказал он РИА Новости.

Рыбальченко заявил, что подобная практика станет дополнительной мерой поддержки семей и может улучшить рождаемость в РФ.

Ранее сообщалось, что в атомных городах России улучшилась демография и снизилась смертность от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Тем временем в Госдуме хотят ввести выплаты для отцов, которые принимают участие в уходе за ребёнком. Предлагается выплачивать отцам 500 тысяч рублей при рождении второго и последующих детей.

Также сообщалось, что в России анонсировали новые правила назначения единого пособия многодетным семьям.