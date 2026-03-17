Беременным и сидящим в декрете россиянкам хотят дать возможность работать удалённо

Россиянкам во время беременности и отпуска по уходу за ребёнком могут предоставить возможность удалённой работы или работы по гибкому графику. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.