Беременным и сидящим в декрете россиянкам хотят дать возможность работать удалённо

Россиянкам во время беременности и отпуска по уходу за ребёнком могут предоставить возможность удалённой работы или работы по гибкому графику. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Стоило бы внедрять дистанционную работу и гибкие графики для беременных женщин и женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком», — сказал он РИА Новости.
Рыбальченко заявил, что подобная практика станет дополнительной мерой поддержки семей и может улучшить рождаемость в РФ.
