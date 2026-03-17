Как выбрать камеру видеонаблюдения на дачу?

Рекомендации дал специалист по системам безопасности.

Рекомендации дал специалист по системам безопасности.

Перед тем, как выбрать камеру видеонаблюдения на дачу, необходимо определиться, какой объём территории вы стремитесь контролировать и нужна ли вам видеофиксация с распознаванием лиц.

"Если вы хотите в целом понимать, что происходит на территории в ваше отсутствие (пробежала собака, пролетела ворона, перелез через забор человек), вам подойдёт вариант с широким углом обзора, фокусным расстоянием 2,8 мм и менее. Таких камер вы можете установить по периметру несколько, — рассказывает специалист предприятия, поставляющего и обслуживающего комплексные системы безопасности, Александр Казаков. — Другое дело, если вы хотите распознавать лица людей, которые в ваше отсутствие приходили на дачу. Камеры для таких целей выбирают узкоугольные с фокусным расстоянием 4 мм и более. Их ставят непосредственно в точках прохода на территорию: у калиток, дверей, ворот. Оба варианта с успехом совмещаются и дополняют друг друга.

Также вам нужно будет купить видеорегистратор — специальный бокс с жёстким диском, на который будут сохраняться записи с камер. Чем реже вы бываете на даче, тем большего объёма вам нужен жёсткий диск — для хранения данных за недели и месяцы, в которые вы отсутствовали".

Записи с камер видеонаблюдения могут стать хорошим подспорьем в поисках нарушителей, незаконно проникших на участок, или пропавшего человека.

Так, в январе в Красноярске камера зафиксировала момент похищения подростка из коттеджного посёлка Серебряный Бор. Мальчик покинул дом вместе с незнакомой девушкой.