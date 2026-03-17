Олег Кононенко: имя Юрия Гагарина не забудут никогда

— В 2026 году отмечается 65-летие первого полета человека в космос. Что значит это событие для мира?
— Мне кажется, очень важно помнить и памятные даты, и годы, но самое важное — осознавать масштаб подвига Юрия Гагарина и колоссальную ответственность тех людей, которые совершали первые шаги в освоении космоса. Если вспомнить 50-е, в те времена еще не было спутников, наша страна только восстанавливалась после тяжелейшей войны, самолеты не летали выше стратосферы. Но при этом наши ученые и блестящие инженеры под руководством Сергея Королева уже начали создавать образцы ракетно-космической техники.
Это был фантастический прорыв в будущее, в наши современные годы. Значение полета Гагарина трудно переоценить. Оно многократно описано, рассказано и оценено. Я просто хотел бы сказать о риске, на который пошли наши первые космонавты — Гагарин, Герман Титов и Валентина Терешкова. Они понимали всю ответственность: риск был беспрецедентный. Сейчас, когда мы стартуем с космодрома Байконур, за плечами обеспечивающих старт ракеты-носителя людей стоит колоссальная статистика — сотни безаварийных пусков. И мы, космонавты, все это понимаем. В то время такой статистики не было, люди серьезно рисковали, но осознавали, на что они идут. Поэтому то, что сделало первое поколение наших космонавтов, бесценно не только для нашей страны, но и для мирового сообщества в целом.
Я бы хотел подчеркнуть, что мы должны помнить и имена тех людей, которые смогли отправить Гагарина в космос, — это Королев, Мстислав Келдыш, Игорь Курчатов. Потому что те люди, которые работали над атомным проектом, продвигали и ракетно-космическую промышленность. То, что применялось там, нашло применение и в ракетно-космической отрасли.
— Многим ли российским школьникам и студентам известно, кто такой Гагарин?
— Во всем мире имя первого космонавта Земли никогда не забудут. Любое поколение, начиная с молодых людей и заканчивая взрослыми, знает Гагарина.
—Как космонавты чтут память первого человека, полетевшего в космос?
— Центр подготовки космонавтов носит имя Гагарина. При входе в здание, где занимается отряд космонавтов Роскосмоса и находятся наши аудитории, установлен его бюст. В день рождения первого космонавта — 9 марта — отряд всегда выезжает в Смоленскую область — село Клушино, а также город Гагарин. Мы участвуем во всех памятных и торжественных мероприятиях, связанных с его именем.
Отряд всегда в день гибели Гагарина — 27 марта — ездит туда, где погиб Юрий Алексеевич. Это место находится рядом с деревней Новоселово во Владимирской области. Также если мы возлагаем цветы у Кремлевской стены, то всегда возлагаем их и у места, где расположена урна с прахом Гагарина. Каждый из нас равняется на Гагарина, мы помним о нем и ценим его подвиг.
Важно отметить, что указом президента РФ Владимира Путина впервые введена Неделя космоса, которая в 2026 году будет посвящена 65-летию полета Гагарина. Неделю космоса будут ежегодно праздновать с 6 по 12 апреля. Госкорпорация «Роскосмос» планирует огромное количество активностей на эти даты — от научно-практических конференций до праздничных мероприятий по всей территории России. Это очень правильный шаг, чтобы охватить большее число людей нашей страны, вовлечь их в круг интересов российской космонавтики.
—Вы много общаетесь с зарубежными коллегами. Заметно ли, что во всем мире до сих пор хорошо известно имя Гагарина?
— Астронавты хорошо знают историю развития космонавтики, и им прекрасно известно имя первого человека, который побывал в космосе. Могу привести пример из собственной жизни. Мой второй космический полет состоялся в 2011—2012 годах и проходил в год 50-летия со дня первого полета человека в космос. Я взял на орбиту газету, датированную 12 апреля 1961 года, на которой Юрий Алексеевич оставил автограф. Я попросил членов экипажа — Андре Кейперса и Дона Петтита — также расписаться на этой газете. Увидев автограф Гагарина, они засомневались. Говорили, что Гагарин — мировая легенда и вряд ли они могут поставить рядом автографы, тем самым подчеркивая свое уважение к личности Юрия Алексеевича. Мне было очень приятно наблюдать такое отношение со стороны коллег. В конечном итоге они расписались, но гораздо ниже автографа, оставленного первым космонавтом Земли.
—В 2026 году стартовал пятый в истории открытый отбор в отряд космонавтов Роскосмоса. Чем он отличается от предыдущих?
— У нового набора есть две отличительные особенности. Первая — возможность подачи заявления для участия через «Госуслуги». Тем самым существенно расширяется круг претендентов, которые могут подать документы. Чем больше возможностей будет у человека и чем больше будет способов подачи заявки на отбор в отряд космонавтов, тем более широкий охват населения мы получим.
Мы все достаточно часто пользуемся «Госуслугами», и когда можно будет открыть личный кабинет и увидеть, что Роскосмос объявил открытый набор в отряд космонавтов, то больше людей заинтересуется и подумает: а почему бы нет, почему бы не попробовать. Надо использовать все возможности. Во-вторых, в ходе нового отбора будут впервые использовать искусственный интеллект. Окончательные решения примут люди, но будут использованы методики анализа документов, поданных для отбора.
—Можно ли прогнозировать, какое количество заявок поступит в этот раз от желающих пополнить отряд?
— Сложно предположить, сколько молодых людей подаст заявку для прохождения отбора. Но мы рассчитываем, что их будет не меньше, чем в предыдущий раз, когда подали порядка 500 полноценных заявок.
—В ноябре 2025 года вы были назначены на должность и.о. начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Каковы перспективы развития организации?
— Продолжается процесс модернизации центра, и затягивать его нельзя. Тренажеры новой Российской орбитальной станции (РОС) и нового пилотируемого транспортного корабля должны быть введены в строй уже за год до предполагаемого срока начала эксплуатации РОС. То есть если эксплуатация новой станции начнется в 2029 году, то тренажеры должны быть готовы уже в 2028 году. Поэтому времени у нас не так много, но мы будем стараться уложиться в отведенные сроки.
Что касается развития ЦПК, я считаю, что центр должен стать современным, технологичным, цифровым. Может быть, стоит создать цифровой двойник ЦПК, чтобы каждый желающий мог зайти на сайт, попробовать себя в роли космонавта, посмотреть цифровые двойники тренажеров, попробовать управлять космическим кораблем. Сделать центр более международно ориентированным, чтобы на базе ЦПК им. Гагарина проходили подготовку будущие космонавты и астронавты, которые полетят на Российскую орбитальную станцию.
Ну и самое главное, сделать ЦПК более открытым, чтобы больше граждан могли его посетить и посмотреть, как тренируются космонавты.
—Первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщал, что развертывание РОС планируется с 2028 года. Сохраняется ли план по развертыванию станции с помощью отделения модулей российского сегмента МКС? И если да, означает ли это, что МКС прекратит эксплуатацию с 2028 года?
— Скорее всего, эксплуатация МКС будет осуществляться до 2030 года и сведение станции с орбиты начнется в 2030 году. Первые модули РОС в соответствии с текущим планом будут пристыковываться к российскому сегменту МКС. И будет производиться первоначальная сборка модулей РОС, и потом эта связка будет отстыкована ближе к концу окончания эксплуатации МКС. Таким образом мы сохраним преемственность и у России не будет перерывов в пилотируемых полетах. Тот экипаж, который будет работать на МКС в момент принятия решения об отстыковке модулей РОС, и будет первым экипажем на ней.
—Можно ли говорить, что уже приблизительно понятно, кто войдет в состав миссии на РОС?
— В подготовке задействован весь действующий состав отряда космонавтов Роскосмоса. И скорее всего, вопрос будет решаться таким образом, что первыми в состав миссии на РОС войдут те космонавты, которые выполнили полет, прошли реабилитацию и готовы к назначению в состав экипажа, если это придется на момент эксплуатации новой станции.
—Сколько космонавтов планируется размещать единовременно на РОС?
— В сегодняшних планах это до трех человек. Длительность экспедиций на РОС по текущим планам составит полгода.
—Есть ли отличия в плане подготовки космонавтов к миссиям на перспективной станции по сравнению с нынешними экспедициями на МКС?
— Это будет зависеть от концепции, по которой будет сформирована сама станция, а также степени новизны систем, которые будут установлены на РОС. Перспективная станция будет более новой, современной, высокотехнологичной. Соответственно, и требования к космонавтам в плане подготовки будут изменены.
—Продолжаете ли вы подготовку к шестой в карьере миссии на МКС?
— Да, я уже начал готовиться к новой миссии, год назад прошел медицинскую комиссию. Медики дали заключение, что я могу готовиться в составе экипажа. Экипаж утвержден, в него также вошел Александр Гребенкин, сейчас идут формальные процедуры его утверждения. Две недели назад мы прошли совместную тренировку по зимнему выживанию. Далее будет стандартный процесс подготовки с поездками в США и другие страны. Также американские астронавты будут приезжать к нам в Россию. Предстоит типовая подготовка в гидролаборатории, подготовка по выполнению научных экспериментов. Примерно за полгода до старта будет определено, сколько и какие выходы в открытый космос будут совершаться в ходе экспедиции, а также какие новые эксперименты добавятся. Пока я прохожу подготовку по типовой программе подготовки к длительному космическому полету на российском сегменте МКС.
—Может ли появиться в будущем у ЦПК филиал в Москве и позволит ли это сделать центр более современным?
— Это решение зависит от руководства госкорпорации «Роскосмос». Но учитывая, что Москва — столица нашей Родины, где проживает большое число людей, базируется много вузов, бывает множество туристов, то в перспективе можно было бы создать аналог или тренажер РОС и нового российского пилотированного корабля и периодически проводить в Москве тренировки, чтобы эти занятия были доступны для людей, чтобы они могли наблюдать за процессом подготовки космонавтов. Это было бы неплохо. Можно было бы создать в Москве своего рода парк ракет, где были бы установлены ракеты, изготовленные Советским Союзом и Россией. Тогда люди смогли бы воочию видеть то, что наша страна создала и будет создавать.
—В ходе предыдущей экспедиции вы были специальным корреспондентом ТАСС, работали в составе корпункта агентства на МКС. Хотели бы вы продолжить эту работу в шестой миссии?
— Если мне будет предложено вновь стать спецкором ТАСС, и моя предыдущая работа соответствовала требованиям агентства, я приму это предложение с большим удовольствием.
—Что нужно делать, чтобы как можно больше россиян знали космонавтов по именам и в лицо?
— Кроме элементарного интереса людей, которые хотят больше узнать о космонавтике, мне кажется, здесь играют большую роль знаковые громкие научные эксперименты. Не исключаю и роли рекордов, потому что рекорд — это всегда интересно, установление новых рекордов всегда привлекает внимание людей. Ну и создание новой техники: когда создается что-то новое, молодые люди начинают хотеть поучаствовать в этом процессе, поэксплуатировать, принять участие в полете на таком корабле. Поэтому нам нужны новые эксперименты, программы и станции.
—Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что американское правительство опубликует некие документы о внеземных формах жизни и НЛО. Как вы думаете, что будет озвучено?
— Мне сложно комментировать сказанное президентом США. Лично я на протяжении космической карьеры никогда не сталкивался с какими-то случаями или эффектами, которые можно истолковать как неопознанный летающий объект. Поэтому поживем — увидим.