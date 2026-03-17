Олег Кононенко: имя Юрия Гагарина не забудут никогда

Это был фантастический прорыв в будущее, в наши современные годы. Значение полета Гагарина трудно переоценить. Оно многократно описано, рассказано и оценено. Я просто хотел бы сказать о риске, на который пошли наши первые космонавты — Гагарин, Герман Титов и Валентина Терешкова. Они понимали всю ответственность: риск был беспрецедентный. Сейчас, когда мы стартуем с космодрома Байконур, за плечами обеспечивающих старт ракеты-носителя людей стоит колоссальная статистика — сотни безаварийных пусков. И мы, космонавты, все это понимаем. В то время такой статистики не было, люди серьезно рисковали, но осознавали, на что они идут. Поэтому то, что сделало первое поколение наших космонавтов, бесценно не только для нашей страны, но и для мирового сообщества в целом.