Ворончихина объяснила, почему обратилась к матери после победы на Паралимпиаде

Спортсменка хотела разделить с ней этот момент.

КОРТИНА-Д’АМПЕЦЦО /Италия/, 17 марта. /ТАСС/. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина хотела разделить эмоции с матерью после победы на Паралимпиаде в Италии, поэтому обратилась к ней через камеру. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

Первое золото Паралимпиады Ворончихина выиграла 9 марта в супергиганте. После победы спортсменка крикнула в камеру «Мама, получилось».

«Это была непроизвольная фраза. Мне просто хотелось в ту секунду разделить этот момент именно с мамой, — сказала Ворончихина. — У нас с ней безумно теплые отношения, она всегда меня поддерживает, и почему-то именно тогда мне очень захотелось разделить с ней этот легендарный момент. Я даже не думала, что эта фраза так разлетится, — это были просто внутренние эмоции и чувства».

На Играх в Италии Ворончихина, завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: tass.ru/interviews/26771281.