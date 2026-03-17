От +1 до +12, ветер и дождь: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 17 марта

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 17 марта будет облачной, ветреной, а местами по области пройдет дождь и даже мокрый снег. Специалисты регионального гидрометцентра представили подробный прогноз на вторник.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 17 марта в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков днем не предвидится, однако в ночь на 18 марта синоптики обещают небольшой дождь. Ветер северо-восточного и восточного направления сохранится на уровне 6−11 м/с.
На территории Ростовской области во вторник также будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, а ветер северо-восточного и восточного направления достигнет 6−11 м/с. В ночь на среду характер осадков изменится: местами ожидаются небольшие и умеренные дожди, а по северным районам — с мокрым снегом. Ночью в отдельных районах возможен туман. Ветер сохранит прежнее направление и скорость.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 17 марта в Ростове-на-Дону температура воздуха прогреется до +10 — +12 градусов тепла. В ночь на 18 марта столбики термометров опустятся до +1 — +3 градусов выше нуля.
В Ростовской области дневная температура воздуха будет варьироваться от +5 до +10 градусов, а местами, при прояснениях, возможно потепление до +14 градусов. В ночь на среду ожидается от −1 до +4 градусов, при прояснениях возможно похолодание до −4.
Атмосферное давление в эти сутки будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба, что характерно для данного периода.
