5 тысяч наркограффити и до 20 лет лишения свободы: в Красноярске будут судить трафаретчика наркошопов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на 22-летнего парня завели уголовное дело за рекламу наркошопов.

Источник: НИА Красноярск

Молодой человек выполнял роль трафаретчика-граффитиста интернет-магазина. В его задачи входили поиск подходящих мест для размещения объявлений и нанесение надписей на стены зданий.

Следствие установило, что в течение года он регулярно выходил «на работу»: летом — до трех раз в неделю, зимой — один-два раза. За день он мог наносить до 70 надписей. По предварительным оценкам, за это время молодой человек оставил около пяти тысяч наркограффити в Красноярске. Кроме того, он выезжал в Новосибирск для выполнения аналогичных задач.

Вознаграждение за одну надпись составляло до 150 рублей.

Красноярцу грозит до 20 лет лишения свободы, сообщают в краевом МВД.