Десятки дополнительных авиарейсов запустят в Казахстане к Наурызу: куда можно полететь

Группа компаний Air Astana и FlyArystan запланировала 146 дополнительных рейсов по наиболее востребованным направлениям внутри страны с 16 по 29 марта. Из них 80 рейсов будут выполняться по маршруту Алматы — Астана. Также запланированы дополнительные перелеты из Алматы, Астаны и Актау в такие города, как Актобе, Шымкент, Туркестан, Караганда, Костанай, Семей, Актау, Атырау, Усть-Каменогорск и Уральск.
Авиакомпания SCAT также планирует открыть дополнительные рейсы: с 19 по 21 марта будет выполнено 5 рейсов по маршруту Алматы — Астана и 1 рейс по маршруту Шымкент — Актау. С 23 по 26 марта планируется выполнение 4 рейсов по маршруту Алматы — Астана, а также по одному рейсу по направлениям Шымкент — Астана и Актау — Астана.
Увеличение количества рейсов позволит обеспечить транспортную доступность между регионами страны и создать дополнительные возможности для путешествий граждан в период праздничных дней, отмечают в ведомстве. Пассажирам рекомендуют заранее проверять информацию о наличии дополнительных рейсов и доступности авиабилетов на официальных сайтах авиакомпаний.