В ГД предложили увеличить до 50 тыс. рублей выплату при рождении ребенка

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» внесут в палату парламента законопроект, который увеличивает единовременное федеральное пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. Об этом ТАСС заявил председатель партии Сергей Миронов.
Документ вносит изменения в закон о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, увеличив размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. Изначально в законе размер пособия установлен в размере 8 тысяч рублей, однако в 2026 году размер выплаты с учетом индексаций составляет 28 450 рублей. В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.
«Предлагаю увеличить единовременное федеральное пособие при рождении ребенка с 28,4 тыс. до 50 тыс. рублей. Такая мера поможет устранить региональное неравенство и обеспечит более весомую поддержку для всех семей с маленькими детьми», — сказал Миронов.
По его словам, сегодня некоторые субъекты наряду с федеральным выплачивают региональное пособие, но круг получателей и размер выплат отличается в зависимости от территории. «А в большинстве российских регионов пособие не выплачивают, и граждане могут рассчитывать только на федеральное пособие в размере 28,5 тыс. рублей, — отметил депутат. — При этом надо понимать — масштаб расходов родителей в первые месяцы жизни ребенка огромен. Сразу надо купить коляску, кроватку, одежду, памперсы, автокресло и многое другое. Список большой, во многих семьях нет на это денег».