Бойцы ТОГГ примут участие в подготовке к 400-летию Красноярска

Трудовой отряд главы города (ТОГГ) примет участие в подготовке к 400-летию Красноярска, возможные форматы включения бойцов в решение вопросов благоустройства обсудили с Сергеем Верещагиным. В рамках встречи с мэром молодые люди рассказали о достижениях проекта и презентовали планы на 2026 год.
«Сейчас у нас есть разные виды бригад — швейная, столярная, художественная, мобильная, инклюзивная, урбанистическая, экскурсионная и другие. Мы стараемся сделать так, чтобы ребята получили в них не только первый профессиональный опыт, но и бытовые навыки. В этом году мы расширим финансовое направление, организуем занятия по финансовой грамотности и кибербезопасности, а для лучших бойцов проведем трехдневный интенсив по развитию лидерских качеств», — поделился руководитель проекта «Трудовой отряд главы города» Роман Витенко.
Планируется, что в рамках подготовки к 400-летию Красноярска бойцы ТОГГ примут участие в озеленении и украшении города.
«Перед нами стоят серьезные задачи по подготовке к юбилею. И привлечение трудового отряда — это не решение вопроса дополнительных рабочих рук, а предоставление школьникам реальной возможности внести вклад в развитие родного города и его преображение. К примеру, одна из сфер деятельности, где мы планируем задействовать бойцов, — это озеленение, украшение цветочными насаждениями, декоративными фигурами наших общественных пространств и дорожных развязок. Такую задачу я уже поставил перед профильными структурами», — отметил Сергей Верещагин.
География участников проекта в этом году расширится. Заявки смогут подать и школьники территорий, которые стали частью большого Красноярска. При этом планируется продолжать взаимодействие с молодыми людьми и после их работы в Трудовом отряде главы города. Для этого сейчас прорабатывается вопрос создания новой площадки — Дома работающей молодежи по адресу ул. Семафорная, 193.
Всего в этом году в рамках ТОГГ будет создано 5,5 тысяч временных рабочих мест. Стать бойцами смогут подростки от 14 до 17 лет, бригадирами — молодые люди от 18 до 35 лет. Всего за время существования проекта, за 21 год, было трудоустроено свыше 150 тысяч человек.
Прием заявок осуществляется через сайт отряд.мымолодые.рф каждое 10 число месяца. Подробная информация размещена в официальном сообществе проекта «ВКонтакте», а также доступна по телефону: 218−01−21.
