ИИ в образовании: помощник учителя или фабрика поверхностных знаний

Ученики обращаются к генеративным моделям за объяснениями, пересказами и готовыми ответами. Преподаватели используют их для планирования занятий, составления материалов, проверки работ и административной рутины. Это привело к спорам об использовании ИИ в школе и университете: помогает ли эта технология учителю и ученику мыслить глубже, или, напротив, производит удобный поток верных, но неглубоких ответов. В этой статье El.kz мы расскажем, что об этом думают международные исследователи.
Международные исследования последних лет показывают, что обе оценки содержат часть правды. Генеративный ИИ способен снимать с педагога часть повторяющейся нагрузки, ускорять подготовку уроков, помогать адаптировать задания под разный уровень учеников и расширять доступ к учебным материалам. Но те же исследования указывают и на обратную сторону: когда машина слишком легко подменяет собой поиск, объяснение и аргументацию, учебный процесс рискует превратиться в производство текста без прочного понимания. Поэтому ключевой вопрос сегодня звучит не так: нужен ли ИИ образованию. Куда важнее другой вопрос: кто именно думает в классе, когда в нем появляется ИИ.
Где ИИ действительно помогает учителю.
Основные преимущества ИИ проявляются там, где он не замещает учителя, а усиливает его работу. Международные обзоры OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) показывают, что преподаватели чаще всего используют генеративные системы для подготовки планов уроков, создания черновиков заданий, поиска примеров, адаптации текстов под возраст или уровень группы. В этих случаях ИИ становится не «электронным педагогом», а инструментом экономии времени, которое можно потратить на живое общение, обсуждение ошибок и индивидуальную поддержку.
Для системы образования это не мелочь. В повседневной школьной жизни учитель тратит значительную часть сил не на само преподавание, а на оформление, пересборку материалов, рутину и однотипные объяснения. Если часть этой нагрузки автоматизируется, у педагога появится возможность сосредоточиться на том, что невозможно делегировать машине: на наблюдении за учеником, на поддержке сомневающегося ребенка, на создании интеллектуальной атмосферы урока
Метаанализы 2025 года также показывают, что чат-боты и системы генеративного ИИ могут давать небольшой или умеренный положительный эффект для учебной результативности, особенно в хорошо структурированных задачах, в STEM-дисциплинах и при длительном, а не разовом использовании. Однако даже эти результаты требуют осторожности в трактовке. Речь идет о повышении эффективности выполнения учебной задачи, а не углубленом понимании. Иными словами, ученик может сделать работу быстрее и аккуратнее, но это еще не означает, что он лучше понял сам предмет.
Где начинается фабрика поверхностных знаний.
Главный риск ИИ в образовании состоит не только в списывании. Более глубокая опасность связана с когнитивным аутсорсингом. Ученик привыкает не строить ответ самостоятельно, а заказывать его у модели. Внешне результат выглядит убедительно: текст связный, структура логична, формулировки звучат уверенно. Но за этой гладкостью может не стоять ни внутренней работы мысли, ни понимания границ аргумента, ни опыта ошибки и исправления. Современные исследования о зависимости от ИИ-систем в образовательных практиках предупреждают, что чрезмерное доверие к таким инструментам может ослаблять критическое мышление, аналитическое рассуждение и навыки самостоятельной проверки.
Особую проблему создает сам характер генеративного ответа. Он подается не как набор гипотез, а как законченный фрагмент знания. Если ученик не обладает достаточной предметной подготовкой, не умеет проверять факты, он получает не знание, а иллюзию. Образование ценно не только тем, что приводит к правильному ответу, но и тем, что формирует способность пройти путь к ответу: удерживать внимание, распутывать сложность, замечать противоречия, факт и правдоподобие. Если ИИ снимает с учащегося именно это усилие, школа рискует выпускать людей, которые умеют предъявлять текст, но с трудом умеют мыслить за пределами уже сгенерированного шаблона.
Почему учитель остается центральной фигурой.
Позиция ЮНЕСКО и OECD в этом вопросе достаточно прозрачна: ИИ должен усиливать человеческую педагогику, а не вытеснять ее. Это означает, что технология имеет смысл лишь внутри ясно выстроенного учебного замысла. Учитель по-прежнему определяет, где нужна подсказка, где продуктивное затруднение, где черновик, а где самостоятельная работа без цифрового костыля. ИИ может предложить варианты, но не способен взять на себя педагогическое суждение, потому что оно строится не только на данных, но и на понимании контекста, возраста, мотивации, эмоционального состояния и динамики группы. Парадоксально, но с распространением ИИ роль учителя становится даже важнее. Чем легче получить готовый ответ, тем ценнее человек, который помогает понять, как к этому ответу прийти.
Если в школе оценивают только готовый текст, ИИ легко справляется с такой задачей и показывает слабость такой системы оценки. Но когда учитель проверяет ход мыслей, умение объяснить свою позицию, применить знания в новой ситуации и обосновать выбор, его роль становится только важнее.
Новая грамотность: не только цифровая, но и интеллектуальная.
Внедрение ИИ требует от школы новой грамотности. Нужны навыки распознавания ошибок модели, проверка источников, работа с предвзятостью, осознание ограничений языковых систем и умение отличать помощь от подмены собственной мыслительной работы. Это касается и учеников, и преподавателей. На этом фоне особенно важной становится перестройка способов оценивания. Если домашнее эссе можно получить за минуту, это не только проблема академической честности. Это сигнал, что сама форма задания больше не гарантирует наблюдения за мышлением. Значит, возрастает значение устного обсуждения, работы с черновиками, поэтапной сдачи, пояснительных комментариев и заданий на применение знания в непривычной ситуации. ИИ меняет не только инструменты. Он заставляет заново ответить на вопрос, что именно школа считает знанием.
Какова ситуация в Казахстане.
Казахстан входит в число стран, где цифровизация образования началась раньше нынешнего бума генеративного ИИ, поэтому почва для его внедрения уже частично подготовлена. В стране давно развиваются электронные дневники, платформы дистанционного и смешанного обучения, цифровые библиотеки и инфраструктура школьного администрирования.
В Казахстане процесс цифровой перестройки образования уже во многом пройден: цифровые платформы стали повседневным инструментом школы, а навыки работы с электронными ресурсами в значительной степени встроены в административную и учебную практику. С одной стороны, это облегчает появление новых ИИ-инструментов. С другой, именно здесь возникает риск слишком быстро перейти от цифровизации к автоматизации без достаточного обсуждения педагогических границ.
В 2024 году ЮНИСЕФ и NURIS провели в Казахстане специальный воркшоп по использованию ИИ в среднем образовании. На нем обсуждались не только потенциальные выгоды для качества обучения, но и вопросы безопасности, прав ребенка, новых компетенций учителя и ученика, а также принципы разработки цифровых общественных благ для школы.
Более продвинутой выглядит ситуация в высшем образовании. Казахстанские вуз начали внедрять курсы Google по искусственному интеллекту, а около 5 тысяч студентов были вовлечены в проект по Generative AI. Власти также развивают программу AI-Sana, которую позиционируют как стратегическую инициативу для подготовки новой волны специалистов в сфере ИИ. По официальным заявлениям Министерства науки и высшего образования, программа должна охватить до 100 тысяч участников, соединяя обучение, исследовательскую подготовку и прикладные проекты. Дополнительно сообщалось о принятии стандарта искусственного интеллекта для вузов и о разработке новых образовательных программ в ведущих университетах.
Одновременно Казахстан, как и многие страны региона, сталкивается с типичным для цифровой трансформации противоречием. Формально наличие платформ и цифрового контента не означает автоматического появления качественной ИИ-педагогики. Для этого нужны подготовленные учителя, ясные правила применения, методики проверки результатов, защита персональных данных, прозрачные требования к академической честности и понимание того, где помощь ИИ оправдана, а где она разрушает саму цель задания. Поэтому казахстанская ситуация сегодня выглядит как переходная: инфраструктура уже заметно выросла, интерес государства высок, высшее образование ускоряется, но школьной системе еще предстоит выработать устойчивые педагогические рамки использования ИИ. Страна достаточно продвинулась в цифровизации, чтобы быстро масштабировать новые решения. Но именно поэтому для нее особенно важен следующий шаг: не просто расширять набор технологий, а встроить их в логику содержательного обучения.