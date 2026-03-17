ИИ в образовании: помощник учителя или фабрика поверхностных знаний

Позиция ЮНЕСКО и OECD в этом вопросе достаточно прозрачна: ИИ должен усиливать человеческую педагогику, а не вытеснять ее. Это означает, что технология имеет смысл лишь внутри ясно выстроенного учебного замысла. Учитель по-прежнему определяет, где нужна подсказка, где продуктивное затруднение, где черновик, а где самостоятельная работа без цифрового костыля. ИИ может предложить варианты, но не способен взять на себя педагогическое суждение, потому что оно строится не только на данных, но и на понимании контекста, возраста, мотивации, эмоционального состояния и динамики группы. Парадоксально, но с распространением ИИ роль учителя становится даже важнее. Чем легче получить готовый ответ, тем ценнее человек, который помогает понять, как к этому ответу прийти.