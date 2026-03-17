Росавиация сообщила о возможных изменениях в расписании в аэропорту Калининграда

Корректировки в расписании рейсов возможны в аэропорту Калининграда Храброво, это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области, сообщается в канале пресс-службы Росавиации в Max.

В ведомстве рассказали, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в Калининград и из него.

«В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов», — отметили в Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили там.

Ранее сообщалось об отражении утренней атаки украинских беспилотников на Ленинградскую область.