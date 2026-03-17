Эксперт Долнаков рассказал о возможности восстановления дома Янки Дягилевой

НОВОСИБИРСК, 17 марта. /ТАСС/. Программа льготного банковского финансирования для восстановления объектов культурного наследия позволила бы сохранить дом певицы Янки Дягилевой в Новосибирске, находящийся в аварийном состоянии. Таким мнением с ТАСС поделился вице-президент Российского союза архитекторов Петр Долнаков.
В Новосибирске располагается находящийся в аварийном состоянии дом исполнительницы, долгое время он подлежал сносу. Реставрация здания, построенного в начале XX века, оценивается в 2−3 млн рублей.
«Говоря о памятниках, буквально в прошлом году появился прекрасный льготный инструмент банковского кредитования по программе восстановления объектов культурного наследия. У нас уже есть два примера, которые по этой банковской программе работают. Я думаю это такая действенная программа, и да, [она могла бы помочь в восстановлении дома Дягилевой]», — сказал собеседник агентства.
Долнаков также назвал перспективной программу «Дом за рубль», по которой в Новосибирске уже восстанавливается несколько объектов культурного наследия. Последний объект, который вошел в программу — историческое здание начала ХХ века на улице Якушева, 144, входящее в комплекс сооружений станции Ново-Николаевск Алтайской железной дороги.
В 2018 году дом Янки Дягилевой вошел в перечень выявленных объектов культурного наследия, однако споры вокруг здания не прекращаются, новосибирские общественники и краеведы до сих пор опасаются, что ветхое здание будет разрушено. В апреле 2019 года местные власти предложили снести здание и представили проект строительства на месте дома Янки Дягилевой рок-кафе. В 2020 году сообщалось о планах застройщика, владеющего землей, где стоит дом, выкупить дом за 17 млн рублей. Планировалось, что в доме создадут музей — открытое пространство с экспозицией из личных вещей и фотографий рок-музыкантов и место для проведения конференций, квартирников внутри дома.
О певице.
Янка Дягилева — новосибирская рок-певица, участница рок-группы «Гражданская оборона», одна из самых ярких представительниц сибирского андеграунда конца 1980-х годов. Расцвет творчества Дягилевой приходится на 80-е годы XX века, когда она начала писать свои первые песни и познакомилась с музыкантами Александром Башлачевым и Егором Летовым. При жизни Дягилева выпустила восемь альбомов и бутлегов. Их относят к «сибирскому панку», центральной темой которого является антитоталитаризм. Большое внимание в своем творчестве она уделяла русскому фольклору, сформировавшему особый стиль ее песен.