Эксперт Долнаков рассказал о возможности восстановления дома Янки Дягилевой

В 2018 году дом Янки Дягилевой вошел в перечень выявленных объектов культурного наследия, однако споры вокруг здания не прекращаются, новосибирские общественники и краеведы до сих пор опасаются, что ветхое здание будет разрушено. В апреле 2019 года местные власти предложили снести здание и представили проект строительства на месте дома Янки Дягилевой рок-кафе. В 2020 году сообщалось о планах застройщика, владеющего землей, где стоит дом, выкупить дом за 17 млн рублей. Планировалось, что в доме создадут музей — открытое пространство с экспозицией из личных вещей и фотографий рок-музыкантов и место для проведения конференций, квартирников внутри дома.