hh.ru: более 60% россиян считают, что можно хорошо жить лишь при наличии работы

Молодое поколение в России чаще признает допустимым не работать даже при наличии вакансий на рынке, предпочитая заниматься саморазвитием и хобби. Так, 37% опрошенных в возрасте 18−24 лет и 39% среди 25−34-летних считают, что нормально находиться без работы даже при наличии подходящих вакансий. Среди более старших возрастных групп этот показатель существенно ниже: среди 35−44 лет — 28%, у 45−54 лет — 17%, а среди россиян 55 лет и старше — 20%.