hh.ru: более 60% россиян считают, что можно хорошо жить лишь при наличии работы

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Более 60% опрошенных заявили, что можно хорошо жить только при наличии работы. Об этом говорится в исследовании hh.ru, которое есть в распоряжении ТАСС.
«61% опрошенных считают, что можно жить хорошо только когда есть работа. Она воспринимается как социальная норма: две трети россиян (68%) отметили, что неправильно оставаться безработным, если есть доступные варианты трудоустройства», — указывается в сообщении.
Еще 94% респондентов уверены, что работа не является препятствием для счастливой жизни, наоборот, они уверены — баланс между ними достижим. Также 82% опрошенных убеждены, что работа определяет стабильность общества.
Молодое поколение в России чаще признает допустимым не работать даже при наличии вакансий на рынке, предпочитая заниматься саморазвитием и хобби. Так, 37% опрошенных в возрасте 18−24 лет и 39% среди 25−34-летних считают, что нормально находиться без работы даже при наличии подходящих вакансий. Среди более старших возрастных групп этот показатель существенно ниже: среди 35−44 лет — 28%, у 45−54 лет — 17%, а среди россиян 55 лет и старше — 20%.
Старшее поколение придерживается мнения, что труд — это основа хорошей жизни. С этим мнением согласны подавляющее большинство респондентов от 55 лет и старше (85%) и 45 54 лет (71%). Среди молодежи так считают 57% опрошенных в возрасте 18 24 лет и 54% — 25 34 лет, говорится в сообщении.
Опрос проходил с 13 по 19 февраля 2026 года среди 1 988 респондентов.