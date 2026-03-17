Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярское краевое Отделение СФР проактивно пересмотрит выплаты единого пособия многодетным семьям

Красноярское краевое Отделение Соцфонда РФ проактивно пересмотрит выплаты единого пособия тем многодетным, кто получил отказ в продлении из-за превышения дохода в пределах 10%. Новый закон подписан президентом и вступает в силу 22 мая 2026 года. С этого момента многодетные семьи смогут однократно сохранить право на пособие, если их среднедушевой доход незначительно превышает региональный прожиточный минимум. Важное условие: право на выплату предоставляется, если обращение за назначением подано в последнем месяце предыдущего периода назначения либо в течение трех месяцев после его окончания. Специалисты Отделения СФР без дополнительных заявлений установят выплату в размере 50% регионального прожиточного минимума на ребенка семьям с тремя и более детьми, получившим отказ в 2026 году из-за превышения дохода. Уведомление о положительном решении поступит в личный кабинет на портале госуслуг. Пример: семья из Красноярска с доходом 20 850 рублей на человека (при минимуме 19 891 ₽) раньше не проходила по критериям. Теперь — проходит, поэтому после 22 мая решение об отказе будет пересмотрено, и семья начнет получать по 9 647 ₽ на каждого ребенка ежемесячно.