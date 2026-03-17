Красноярское краевое Отделение СФР проактивно пересмотрит выплаты единого пособия многодетным семьям

Красноярское краевое Отделение Соцфонда РФ проактивно пересмотрит выплаты единого пособия тем многодетным, кто получил отказ в продлении из-за превышения дохода в пределах 10%. Новый закон подписан президентом и вступает в силу 22 мая 2026 года. С этого момента многодетные семьи смогут однократно сохранить право на пособие, если их среднедушевой доход незначительно превышает региональный прожиточный минимум. Важное условие: право на выплату предоставляется, если обращение за назначением подано в последнем месяце предыдущего периода назначения либо в течение трех месяцев после его окончания. Специалисты Отделения СФР без дополнительных заявлений установят выплату в размере 50% регионального прожиточного минимума на ребенка семьям с тремя и более детьми, получившим отказ в 2026 году из-за превышения дохода. Уведомление о положительном решении поступит в личный кабинет на портале госуслуг. Пример: семья из Красноярска с доходом 20 850 рублей на человека (при минимуме 19 891 ₽) раньше не проходила по критериям. Теперь — проходит, поэтому после 22 мая решение об отказе будет пересмотрено, и семья начнет получать по 9 647 ₽ на каждого ребенка ежемесячно.