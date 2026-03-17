Трамп заявил, что США не нуждаются в работе с Европой по Украине

Вашингтону нет необходимости работать с Евросоюзом по украинскому конфликту, так как этот конфликт находится за тысячи километров от американской земли. Об этом 16 марта заявил президент США Дональд Трамп.
— Мы их защищаем. Мы работаем с ними по Украине. Украина находится за тысячи миль, отделена огромным океаном. Мы не должны делать это, но мы сделали это, — сообщил глава Белого дома.
Трамп добавил, что на взаимодействие с ЕС по Украине пошел экс-президент США Джо Байден. По его словам, европейские политики «обчистили» Байдена, а теперь не хотят помогать Соединенным Штатам в освобождении Ормузского пролива.
— А они потом нам говорят, что у них есть тральщик (в зоне Ормузского пролива — прим. «ВМ»), но они не хотят это делать?! Думаю, это ужасно. Я был очень удивлен, — добавил Трамп.
Помимо этого, американский президент в очередной раз заявил, что разочарован властями Великобритании, которые, по его мнению, поздно заявили о готовности поддержать операцию США и Израиля против Ирана, передает CNN.
15 марта украинские СМИ сообщили, что резкая критика Дональда Трампа в адрес его украинского коллеги Владимира Зеленского и отказ от поддержки со стороны Вашингтона в текущих условиях «похоронили иллюзии Киева». Кроме того, глава Белого дома публично назвал лидера киевского режима одним из препятствий на пути к мирному урегулированию вооруженного конфликта.