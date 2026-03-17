Массовые отключения воды начались в Волгограде

Волгоградцам стоит подготовиться: с 16 по 20 марта 2026 года в пяти районах города временно начали отключать холодную воду. Об этом предупредили в «Концессиях водоснабжения». Причина — установка общедомовых приборов учета.
Под отключения попали Краснооктябрьский, Дзержинский, Центральный, Советский и Красноармейский районы.
В Краснооктябрьском районе воды не будет:
17 марта — на улице Кузнецова (12, 13, 15, 16) и проспекте Ленина (71, 73, 75, 77, 79); 19 марта — на проспекте Металлургов (11, 15, 19, 23, 27), улицах Ольги Форш (10), Таращанцев (1, 3), Вершинина (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16), Гончарова (1, 2, 4), Репина (19); 20 марта — на улицах 39-й Гвардейской Дивизии (27), Кузнецова (28), Рихарда Зорге (49), Репина (27).
В Дзержинском районе: 17 марта — улицы Рионская (7, 8), Хорошева (48); 19 марта — проспект Маршала Жукова (149, 151), улицы Новодвинская (13, 15, 17, 19а), Мусоргского (8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17), Трехгорная (13), 51-ой Гвардейской Дивизии (1, 5).
В Центральном районе 19 марта воды не будет на улицах Новороссийской (43, 45, 47), Чапаева (8, 10), Невской (7, 7а, 9, 11).В Советском районе: 17 марта — улицы Богданова (1/1, ½, ⅓), Родниковая (14, 16, 18), Логовская (5), проспект Университетский (40, 74−82, 94−98); 19 марта — улицы Карла Маркса (13, 15), Тулака (14, 40), Туркменская (21).
В Красноармейском районе отключения продлятся все пять дней.
16 марта — проспект Героев Сталинграда (39, 41, 45, 47), улицы Пролетарская (11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 39, 41, 45, 47), бульвар Энгельса (2, 4, 4а, 8, 10, 14, 16, 18);
17 марта — улицы Садовая (1−17), Набережная (2−24), Центральная (1−61), Комсомольская (1−25), переулки Шлюзовой (4), Канальный (53, 55);
18 марта — проспект Героев Сталинграда (2−32 чет), улицы Удмуртская (22−38), Фадеева (3−27 нечет);
19 марта — проспект Столетова (43, 51, 53, 55);
20 марта — улицы Брестская (24−30), Столетова (22−38, 37, 39), Пятиморская (18−41), 40лет ВЛКСМ (24−28), Мачтозаводская (130−154), Лазоревая (207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223), Черепановых (3, 5), Сулеймана Стальского (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 18А, 20, 22, 24), Миклухо-Маклая (1−50), Водников (3, 5, 6, 12, 12а), Марковникова (7−50), Лесобазовская (4, 6).
Ранее сообщалось, что в Волгограде осенью поднимут тарифы на коммуналку.