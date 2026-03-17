Панарин рассказал, что нервничал во время матча против «Рейнджерс»

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин нервничал и не слишком много думал об игре во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс». Комментарий форварда приводит пресс-служба турнира.
Ранее ТАСС сообщал, что результативная передача Панарина помогла «Лос-Анджелесу» обыграть «Рейнджерс» (4:1). Россиянин впервые сыграл против бывшей команды.
«Честно говоря, я нервничал всю игру, — сказал Панарин. — Я рад, что ребята смогли забить и одержать хорошую победу, это было приятно. Не особо думал о хоккее сегодня вечером».
«Это было эмоционально, особенно после разминки, — добавил игрок. — Когда игра началась, было лучше. С тех пор, как я вышел на лед и увидел все эти футболки (“Рейнджерс” с фамилией Панарин). Я был рад этому. Это очень много значит для меня, ведь я провел здесь почти семь лет».
Перед началом игры «Рейнджерс» показали видео на кубе, посвященное Панарину. Россиянин был обменян в «Лос-Анджелес» в феврале. За клуб из Нью-Йорка он выступал с 2019 года.