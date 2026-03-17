Скандал в семье певца Турлыханова: дело направили прокурору

Накануне, 16 марта 2026 года, стало известно, что в семье известного певца Рахата Турлыханова случился новый семейный скандал. Это не первый подобный случай. В октябре 2023 года Турлыханова привлекали за избиение супруги, но суд прекратил производство по делу в связи с примирением. Уже в январе 2024 года Алматинский городской суд пересмотрел дело. Тогда его арестовали на 10 суток за повторное избиение жены.