Учёные выявили влияние аэрозоля нагреваемого табака на гены старения

Аэрозоль систем нагревания табака может влиять на гены, связанные со старением клеток легких. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя исследовательской группы Токийского столичного института гериатрии и геронтологии Акихито Исигами.
По его словам, в ходе экспериментов ученые изучали воздействие аэрозоля на фибробласты — клетки соединительной ткани, участвующие в поддержании структуры легких.
Исследование проводилось в лабораторных условиях. Полученные данные показали, что под воздействием аэрозоля меняется активность генов, связанных со старением клеток.
Аналогичные эффекты наблюдались и при воздействии дыма обычных сигарет. При этом характер изменений отличался: часть генов реагировала по-разному, а некоторые — только на один из типов воздействия.
По оценке исследователей, такие изменения могут указывать на запуск процессов, связанных со старением клеток, включая снижение их способности к восстановлению и нарушение нормальной работы.
В то же время ученый подчеркнул, что результаты получены в лабораторных условиях и не позволяют делать прямые выводы о влиянии на организм человека в целом.
