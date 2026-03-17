Волгоградские армрестлеры отличились на первенстве страны в Орле

Опытную представительницу региона — Наталью Старикову — уже знают на российской арене: девушка ранее покоряла отечественный пьедестал и подтвердила высокий класс в Орле. Воспитанница Андрея Старикова из Октябрьского района Волгоградской области боролась в весе до 70 кг и завоевала бронзовую медаль в левосторонней стойке, пропустив вперёд только двух сильных осетинских спортсменок. К сожалению, в схватке на правой руке и в сумме двоеборья Наталья заняла четвёртое место.