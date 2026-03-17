«Было очень спонтанно»: SHAMAN вспомнил, как сделал предложение Мизулиной

Российский певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов — прим. «ВМ») в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия» рассказал, как сделал предложение своей жене Екатерине Мизулиной.
Артист признался, что подобное важное решение принял спонтанно за совместным ужином. Исполнитель даже не купил обручальное кольцо.
— Все было очень спонтанно. У меня в голове просто все сложилось: я должен сделать это сейчас. Ну я уже понял, что мне хорошо с этим человеком. Катя ответила мне «да», — добавил Дронов.
Ранее журналист Отар Кушанашвили раскритиковал певца SHAMAN. Он высказался, что не верит в искренность чувств между артистом и его супругой Мизулиной.
Певица Виктория Цыганова, в свою очередь, призвала исполнителя артист вернуть себе настоящее имя и отказаться от творческого псевдонима. Она считает, что ему следует вернуться к истокам.
До этого в Москве прошли съемки финала Высшей лиги КВН, где в жюри сидели Дронов и Мизулина. Супруги согласились участвовать в программе при условии — им предоставили одно двойное кресло.