В Омске могут внезапно обрушиться два дома, там введен спецрежим

Аварийные дома находятся в Октябрьском и Ленинском округах.

Источник: Комсомольская правда

В Омске введен режим повышенной готовности на территории двух домов — они могут внезапно обрушиться. Соответствующее постановление опубликовала администрация города Омска.

Первый проблемный дом, которому угрожает внезапное обрушение, находится по адресу улица Крымская, 78А в Ленинском округе. Это одноэтажная постройка 1944 года, в январе нынешнего года в одной из квартир здесь рухнул пласт штукатурки с потолка. Аварийным здание признали в 2017 году, расселить жильцов планировалось в 2020-м.

Еще один авариный дом расположен по адресу 4-я Транспортная, 50 в Октябрьском округе. Свой статус он получил также в 2017 году, расселить его должны были в те же сроки. Изымать жилплощадь и землю у владельцев недвижимости в доме власти начали в 2024 году.

Режим повышенной готовности объявлен не только на территории самих домов, но и вокруг них — стены могут обрушиться и на прохожих. Опасные участки должны огородить. О том, есть ли на данный момент в этих домах жители, не сообщается.

Ранее КП-Омск сообщала, что жители Омской области задолжали за капремонт 2 млрд рублей.