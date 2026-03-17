В России наблюдается общее снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На прошлой неделе в стране зарегистрировано 639 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости соответствует уровню середины октября 2025 года.
Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, в структуре вирусов гриппа преобладают вирусы А (H3N2), также увеличиваются доли вирусов А (H1N1)pdm09 и В.
Также было зарегистрировано более 3,8 тыс. случаев заболеваний COVID-19.
Несмотря на общее снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, в весенний период продолжается активная циркуляция респираторных вирусов, поэтому специалисты напоминают о необходимости соблюдать базовые меры профилактики и не заниматься самолечением.