Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России наблюдается общее снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На прошлой неделе в стране зарегистрировано 639 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости соответствует уровню середины октября 2025 года.

Источник: НИА Красноярск

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, в структуре вирусов гриппа преобладают вирусы А (H3N2), также увеличиваются доли вирусов А (H1N1)pdm09 и В.

Также было зарегистрировано более 3,8 тыс. случаев заболеваний COVID-19.

Несмотря на общее снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, в весенний период продолжается активная циркуляция респираторных вирусов, поэтому специалисты напоминают о необходимости соблюдать базовые меры профилактики и не заниматься самолечением.