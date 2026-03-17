«Кинул многих людей»: казахстанец судился из-за постов в Instagram и выиграл

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, истец указал, что владелец аккаунта в Instagram дважды публично распространила о нем заведомо ложные сведения, подрывающие его честь, достоинство и деловую репутацию. Он просил суд обязать ответчика опровергнуть эту информацию и принести ему извинения.
Ответчик иск не признала, пояснив, что публикации носили характер оценочных суждений и отражали ее личное мнение в рамках возникшего конфликта.
Кордайский районный суд пришел к выводу, что публикация не содержат порочащих сведений, и отказал в удовлетворении иска.
Не согласившись с этим решением, истец обжаловал его в апелляционном порядке.
Жамбылский областной суд, рассмотрев дело, не согласился с выводами суда первой инстанции и указал, что опубликованные ответчиком сведения выражены в утвердительной форме, носят негативный характер и подлежат признанию не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца.
«В частности, недостоверными признаны утверждения о том, что истец “кинул многих людей”, “некоторые из-за него сели” и он “отправлял людей, которые угрожали”. Апелляция отметила, что подобные формулировки воспринимаются как утверждения о фактах, а не как оценочные суждения», — пояснили в Верховном суде.
В результате решение суда первой инстанции было изменено: ответчик обязана опубликовать в своем аккаунте в Instagram опровержение ранее распространенных сведений с признанием их не соответствующими действительности.
Постановление вступило в законную силу.