Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Кинул многих людей»: казахстанец судился из-за постов в Instagram и выиграл

Житель Жамбылской области обратился в суд с требованием опровергнуть информацию, опубликованную о нем в социальных сетях, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, истец указал, что владелец аккаунта в Instagram дважды публично распространила о нем заведомо ложные сведения, подрывающие его честь, достоинство и деловую репутацию. Он просил суд обязать ответчика опровергнуть эту информацию и принести ему извинения.

Ответчик иск не признала, пояснив, что публикации носили характер оценочных суждений и отражали ее личное мнение в рамках возникшего конфликта.

Кордайский районный суд пришел к выводу, что публикация не содержат порочащих сведений, и отказал в удовлетворении иска.

Не согласившись с этим решением, истец обжаловал его в апелляционном порядке.

Жамбылский областной суд, рассмотрев дело, не согласился с выводами суда первой инстанции и указал, что опубликованные ответчиком сведения выражены в утвердительной форме, носят негативный характер и подлежат признанию не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца.

«В частности, недостоверными признаны утверждения о том, что истец “кинул многих людей”, “некоторые из-за него сели” и он “отправлял людей, которые угрожали”. Апелляция отметила, что подобные формулировки воспринимаются как утверждения о фактах, а не как оценочные суждения», — пояснили в Верховном суде.

В результате решение суда первой инстанции было изменено: ответчик обязана опубликовать в своем аккаунте в Instagram опровержение ранее распространенных сведений с признанием их не соответствующими действительности.

Постановление вступило в законную силу.