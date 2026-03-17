В Мариуполе восстановят санаторий для реабилитации пациентов и бойцов СВО

МАРИУПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Восстановление мариупольского санатория-профилактория «Здоровье» планируют завершить в этом году. Там будут проходить реабилитацию пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и бойцы СВО, сообщила ТАСС главный врач Больницы интенсивного лечения Валентина Гавриляк.
«В этом году должен открыться санаторий-профилакторий “Здоровье”. Это очень важно, мы очень горды, что удалось забрать этот объект в здравоохранение. Там будет круглосуточная стационарная реабилитация для больных регионального сосудистого центра и участников СВО», — сказала Гавриляк.
Она добавила, что здание серьезно повреждено в ходе боев. В прошлом году началось восстановление, теперь это будет самый современный реабилитационный центр города. Оказывать помощь будут стационарно и амбулаторно. «Он будет насыщен новейшими технологиями вплоть до бассейна с подъемниками для людей, страдающих нарушениями функций опорно-двигательного аппарата», — заключила медик.
Санаторий-профилакторий «Здоровье» построен в 1986 году для оздоровления работников завода «Азовмаш». Значительно поврежден во время боев. В прошлом году ППК «Единый заказчик в сфере строительства» начал восстановление 12-этажного здания.