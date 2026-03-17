Школьники Приангарья стали чаще сдавать ЕГЭ по химии

Растет и число выпускников, устроившихся на работу по специальности в этой отрасли: среди выпускников техникумов и колледжей таких порядка 60%, среди выпускников вузов это число превышает 70%. Таких результатов региону удалось добиться благодаря выстроенной системе непрерывного образования: от профильных классов до целевого обучения и взаимодействия с предприятиями.
О промежуточных итогах этой работы рассказал министр экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский. Он принял участие в совместном заседании Координационного совета по промышленности Минпромторга России и подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при Правительственной комиссии по промышленности, которое прошло под руководством Министра промышленности и торговли России Антона Алиханова. Темой заседания стало развитие отрасли в рамках национального проекта «Новые материалы и химия».
Глава Минпромторга РФ сообщил, что за прошлый год инвестиции компаний, работающих в отрасли, по предварительным оценкам, превысили 2 трлн рублей. Обеспечению отрасли квалифицированными кадрами в Иркутской области уделяют особое внимание, уточнил Виктор Цишковский.
"Сам факт проведения такого тематического заседания Координационного совета говорит о том, какое значение сегодня придают развитию химической промышленности на федеральном уровне. Иркутской области в этой сфере есть чем гордиться. Мы исторически химический регион, здесь работали и продолжают работать настоящие отраслевые гиганты. В новой реальности наша задача — не просто сохранить, но и приумножить этот потенциал.
Убежден, что уникальные знания и навыки, накопленные поколениями иркутских химиков, не должны быть утеряны, а обязаны передаваться молодежи. Рост интереса к предмету и высокий процент трудоустройства выпускников дает надежду, что мы двигаемся в верном направлении", — отметил Виктор Цишковский.
По информации пресс-службы облправительства, в ходе заседания участники обсудили ключевые федеральные приоритеты: реализацию инвестпроектов в сфере мало- и среднетоннажной химии, развитие профильного машиностроения и, конечно, кадровое обеспечение отрасли. Как подчеркнул глава минэконома Приангарья, регион уже включен в эту работу в рамках реализации национального проекта «Новые материалы и химия».
Сегодня химический комплекс Приангарья — это многоотраслевое производство, включающее нефтехимию, выпуск полимеров, удобрений и фармацевтических субстанций. Ключевые игроки — АО «Саянскхимпласт», АО «АНХК», Иркутский завод полимеров (ООО «ИНК»). Продукция иркутских химиков занимает значительную долю российского рынка: 33% отечественного ПВХ, 20% каустической соды и 11% пластикатов производят в Приангарье.
В ближайшие годы отрасль ждет масштабное развитие. Общая потребность в кадрах до 2032 года оценивается в 3129 человек. Перспективные инвестпроекты региона — Федеральный центр химии в Усолье-Сибирском и Иркутский завод полимеров — предъявляют высокий спрос на квалифицированных специалистов.
Для системного решения этой задачи в марте 2025 года Правительство Иркутской области утвердило комплексную дорожную карту по обеспечению Федерального центра химии кадрами. В рамках ее реализации с 1 сентября 2026 года на базе Химико-технологического техникума в Саянске откроется профильный кластер в рамках федерального проекта «Профессионалитет».