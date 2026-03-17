UKMTO: неопознанный снаряд попал в танкер в 42,5 км от Эль-Фуджейры в ОАЭ

Неопознанный снаряд попал в танкер в 42,5 км к востоку от города Эль-Фуджейра на восточном побережье ОАЭ. Об этом сообщили в управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах.
Отмечается, что судно получило незначительные повреждения. Экипаж танкера не пострадал.
Ранее американский авианосец «Авраам Линкольн» подвергся ударам со стороны иранских военных. Тегеран повредил судно и позже назвал атаку «посланием» от Ирана Соединенным Штатам.
Позже греческий танкер Maran Homer был атакован в Черном море. Отмечается, что поврежден правый борт. ЧП произошло в 14 милях от Новороссийска. Весь экипаж жив и здоров, отметили оперативные службы.
Ранее KP.RU сообщил, что это не первый раз, когда в Черном море атакованы танкеры. Зачастую это происходит из-за террористических атак киевского режима.