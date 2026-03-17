UKMTO: неопознанный снаряд попал в танкер в 42,5 км от Эль-Фуджейры в ОАЭ

Недалеко от ОАЭ танкер подвергся атаке неопознанного снаряда.

Источник: Комсомольская правда

Неопознанный снаряд попал в танкер в 42,5 км к востоку от города Эль-Фуджейра на восточном побережье ОАЭ. Об этом сообщили в управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах.

Отмечается, что судно получило незначительные повреждения. Экипаж танкера не пострадал.

Ранее американский авианосец «Авраам Линкольн» подвергся ударам со стороны иранских военных. Тегеран повредил судно и позже назвал атаку «посланием» от Ирана Соединенным Штатам.

Позже греческий танкер Maran Homer был атакован в Черном море. Отмечается, что поврежден правый борт. ЧП произошло в 14 милях от Новороссийска. Весь экипаж жив и здоров, отметили оперативные службы.

Ранее KP.RU сообщил, что это не первый раз, когда в Черном море атакованы танкеры. Зачастую это происходит из-за террористических атак киевского режима.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
