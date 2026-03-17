Красноярка отсудила у онлайн-сервиса автоплатежи за скрытую подписку

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю добилось судебного запрета на использование недобросовестных условий в публичных договорах интернет-платформ.
Поводом для разбирательства стала жалоба жительницы края. Женщина обнаружила, что с её карты списали 4,5 тысячи рублей за подписку на графический редактор. Уведомления об окончании пробного периода и начале платного использования она не получала.
В ходе проверки выяснилось, что сервис ограничивал права клиентов на возврат средств, устанавливал жёсткие сроки для оспаривания платежей и не возвращал остаток оплаты при отказе от подписки.
Суд признал такие условия незаконными и обязал компанию с 3 марта изменить правила возврата денег, исключив возможность скрытых списаний. Решение вступило в силу.
