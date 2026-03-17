Жители Краснодара пожаловались на сильный запах гари

Вечером 16 марта жители Краснодара массово стали сообщать о появлении резкого запаха гари, который ощущался практически во всех районах города. Неприятный аромат, который некоторые описывают как запах горелой проводки, распространился около 22:30.
Сообщения о запахе поступали из центра города, микрорайонов ЮМР, ФМР, Гидростроителей, с улицы Восточно-Кругликовской, из Музыкального микрорайона, станицы Елизаветинской, а также с Западного обхода и других частей краевой столицы.
Предварительная проверка не выявила каких-либо возгораний или происшествий на территории города, которые могли бы стать источником запаха.
«На данный момент сведений о происшествиях, которые могли бы быть причиной запаха гари, не зафиксировано. Возгораний на территории МО города Краснодар нет», — прокомментировали в Муниципальном центре управления Краснодара.