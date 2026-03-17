На севере Красноярского края отметили День оленевода

В этом году работников отрасли чествовали в совхозе «Суриндинский».На предприятие приехали представители местной власти, которые пообщались с оленеводами. За последний год в совхозе произошли заметные изменения. Предприятие перешло на изгородное содержание оленей — для этого был построен кораль, а две бригады объединились в укрупненную.