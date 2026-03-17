На севере Красноярского края отметили День оленевода

В поселке Суринда Эвенкийского муниципального округа отпраздновали День оленевода. Об этом рассказали в агентстве по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края.
В этом году работников отрасли чествовали в совхозе «Суриндинский».На предприятие приехали представители местной власти, которые пообщались с оленеводами. За последний год в совхозе произошли заметные изменения. Предприятие перешло на изгородное содержание оленей — для этого был построен кораль, а две бригады объединились в укрупненную.
Сейчас в хозяйстве около 600 северных оленей, включая молодняк. Использование изгороди позволило обеспечить более безопасные условия содержания животных. Кроме этого, для нужд бригады приобрели балок для хранения кормов, продуктов и хозяйственного инвентаря.
На празднике лучшие работники получили благодарственные письма и ценные подарки — солнечные панели, радиостанции, инструменты и хозяйственные принадлежности.
В поселке Суринда для жителей и ветеранов отрасли прошел концерт с участием творческих коллективов Эвенкии и местных самодеятельных ансамблей. Зрителям представили театрализованную постановку, посвященную 100-летию со дня рождения эвенкийского писателя Николая Оёгира. Также работала выставка декоративно-прикладного искусства.
В местной школе прошли соревнования по северным видам спорта — прыжкам через нарты и тройному национальному прыжку.
В память об участнике специальной военной операции, поэте и музыканте Илье Ёлдогире оленеводам передали книгу «Рядовой Илья Ёлдогир: очерк о жизни командира разведывательной группы специальной военной операции». Ранее на территории Суринды проходили съемки клипа на одну из его песен «Жди меня», в которых приняли участие оленеводы совхоза «Суриндинский».
