Красно-зеленые лазеры появились на трассе М-1 — вот что они означают

Белорусские водители могут встретить красно-зеленые лазеры на трассах.

Источник: Минтранс

Так, в ведомстве сообщили о начале экспериментального режима работы лазерной системы светового оповещения. Пока лазеры подключены на участке трассы М-1 на территории Минской области. Для этого был специально выбран участок со сложной дорожно-транспортной обстановкой, чтобы снизить там аварийность. Это совместная инициатива Минтранса и областного управления ГАИ.

— Система светового оповещения введена в опытную эксплуатацию с целью повышения безопасности дорожного движения, — объяснили назначение лазеров на трассе в ведомстве.

Как это работает? Красно-зеленые лазерные лучи проецируются вдоль автомагистрали. Они повышают концентрацию водителей в условиях плохой видимости и предотвращают засыпание за рулем.