Красно-зеленые лазеры появились на трассе М-1 — вот что они означают

Так, в ведомстве сообщили о начале экспериментального режима работы лазерной системы светового оповещения. Пока лазеры подключены на участке трассы М-1 на территории Минской области. Для этого был специально выбран участок со сложной дорожно-транспортной обстановкой, чтобы снизить там аварийность. Это совместная инициатива Минтранса и областного управления ГАИ.