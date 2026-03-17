Малкин оформил дубль в первом матче после отбытия дисквалификации

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя заброшенными шайбами и результативной передачей в первом матче в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после отбытия дисквалификации.
«Питтсбург» в гостях со счетом 7:2 разгромил лидера регулярного чемпионата «Колорадо». Малкин оформил дубль по ходу первого периода. Вторая шайба в исполнении форварда стала победной.
Прошедшая игра стала для Малкина первой после того, как он отбыл пятиматчевую дисквалификацию. Соответствующее наказание было вынесено 7 марта. Днем ранее он ударил капитана «Баффало» Расмуса Далина, за это действие против шведского защитника россиянина удалили до конца игры. Ту встречу «Питтсбург» проиграл со счетом 1:5.
Малкин вышел на 24-е место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ, набрав 1 396 очков (529 голов + 867 результативных передач) в 1 260 матчах. Он обошел канадского нападающего Люка Робитайла (1 394). На 23-й позиции располагается финский форвард Яри Курри (1 398), рекордсменом является канадский нападающий Уэйн Гретцки (2 857).
«Колорадо» возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона с 97 очками после 66 матчей. «Питтсбург» занимает 2-е место в Столичном дивизионе, имея на счету 83 очка по итогам 67 встреч. В следующем матче «Колорадо» в ночь на 19 марта по московскому времени примет «Даллас», «Питтсбург» в этот же день сыграет в гостях против «Каролины».