В РГБ начинают маркировку произведений с упоминанием наркотических средств

Все нормативные акты будут выполнены, сообщил генеральный директор учреждения Вадим Дуда.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Маркировка произведений с упоминанием наркотических средств или их аналогов началась в Российской государственной библиотеке (РГБ), сообщил в беседе с ТАСС генеральный директор учреждения Вадим Дуда.

«Мы точно выполним все нормативные акты, связанные с маркировкой. Закон един для всех, поэтому мы будем организовывать маркировку таких книг», — сказал он.

Ранее директор Института информационной и медиабезопасности Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Владимир Никишин сообщал, что с 1 марта вступило в силу правило, согласно которому фильмы, книги и иные произведения, содержащие упоминания наркотиков, должны сопровождаться предупреждением с изображением восклицательного знака и антинаркотической надписью.