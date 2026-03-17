В РГБ начинают маркировку произведений с упоминанием наркотических средств

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Маркировка произведений с упоминанием наркотических средств или их аналогов началась в Российской государственной библиотеке (РГБ), сообщил в беседе с ТАСС генеральный директор учреждения Вадим Дуда.
«Мы точно выполним все нормативные акты, связанные с маркировкой. Закон един для всех, поэтому мы будем организовывать маркировку таких книг», — сказал он.
Ранее директор Института информационной и медиабезопасности Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Владимир Никишин сообщал, что с 1 марта вступило в силу правило, согласно которому фильмы, книги и иные произведения, содержащие упоминания наркотиков, должны сопровождаться предупреждением с изображением восклицательного знака и антинаркотической надписью.