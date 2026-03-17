В РГБ начинают маркировку произведений с упоминанием наркотических средств

Ранее директор Института информационной и медиабезопасности Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Владимир Никишин сообщал, что с 1 марта вступило в силу правило, согласно которому фильмы, книги и иные произведения, содержащие упоминания наркотиков, должны сопровождаться предупреждением с изображением восклицательного знака и антинаркотической надписью.