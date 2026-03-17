Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске полицейские задержали банду сутенеров (видео)

В Красноярске сотрудники полиции задержали троих членов преступной группы, подозреваемых в организации занятием проституцией.

В Красноярске сотрудники полиции при поддержке СОБР и ОМОН Росгвардии задержали двоих мужчин и женщину, подозреваемых в организации занятия проституцией на территории Красноярска. Об этом сообщили в ГУ МВД по краю.

По данным правоохранителей, криминальный бизнес организовал 45-летний житель Хакасии. К незаконной деятельности он также привлёк 51-летнюю жительницу Красноярского края, которая выполняла функции диспетчера и бухгалтера, и жителя Красноярска, занимавшегося размещением рекламы в интернете.

С мая 2023 года по август 2025 года злоумышленники вместе с другими соучастниками, личности которых сейчас устанавливаются, организовывали оказание услуг интимного характера. Они также вовлекали в занятие проституцией девушек, которые по вызову приезжали на различные адреса к клиентам.

В ходе обысков по местам жительства задержанных полицейские изъяли сотовые телефоны, ноутбуки, банковские карты и тетради с бухгалтерией.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 240 и 241 УК РФ. Организатор преступной группы заключён под стражу, женщина отправлена под домашний арест, а мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства совершённых преступлений.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.