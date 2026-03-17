В Башкирии снова пытаются продать недострой за 13,3 миллиона рублей

Торги по объекту на Первомайской пройдут уже в седьмой раз.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Салавата объявила аукцион по продаже недостроенного здания и земли под ним. Объект расположен на улице Первомайской, его площадь — 7369,2 квадратных метра. Участок площадью 12 217 квадратов предназначен для строительства торгово-промышленного комплекса. Начальная цена лота — 13 353 995 рублей. Заявки принимаются до 14 апреля на площадке АО «Единая электронная торговая площадка».

Это уже седьмая попытка реализовать объект. В 2024 и 2025 годах торги назначались шесть раз, но каждый раз отменялись из-за отсутствия желающих.

