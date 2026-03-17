Тысячи жителей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 17 марта

Во вторник, 17 марта, в Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света, которые затронут сотни домов. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Отключения запланированы на весь день или только на часть — уточняем ниже.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Казахская, 58−74;
— переулок Обский, 2−12, 7;
— переулок Ухтомский, 1−35 и 2−38;
— улица Зоологическая, 47−77;
— улица Офицерская, 2−62 и 1−55;
— улица Армейская, 2−24 и 1−27;
— улица Безымянная Балка, 2−30;
— переулок Дальний, 2−42 и 1−15;
— переулок Поддубного, 2−12 и 1−17;
— улица Димитрова, 36−50 и 41−45;
— улица Коллективная, 34−52 и 29−61;
— улица Грекова, 3−35 и 4−34;
— улица Полторацкого, 91−119;
— улица 35-я линия, 21−43;
— улица 37-я линия, 25−59 и 12−42;
— улица 39-я линия, 24−82;
— улица Сарьяна, 50−56 и 55−73;
— улица Ленина, 92−110 и 155−169;
— улица Васильченко;
— улица Аксаковская;
— улица Харьковская;
— улица Шевченко;
— переулок Зональный;
— улица Врубовая, 29−55, 34;
— улица Вятская, 55/4, 57, 57/1, 59, 63/3;
— садоводческое товарищество «Радуга»;
— садоводческое товарищество «Ветеран»;
— переулок Араратский, 14−44 и 19−53;
— переулок Вишневый, 2−8 и 1−9;
— улица Говорова, 64;
— улица Еременко, 8−20;
— улица Красносельская, 80−90 и 85−91;
— улица Лесопарковая, 80−90;
— улица Мадояна, 110−136, 139−187, 110/5, 110/6, 110/8, 110/13, 110/5а, 177/13;
— улица Макарова, 2−54, 3−45, 128/32, 53−71;
— улица Мичуринская, 106−172, 159−201, 201/16;
— улица Объединения, 1−23 и 2−24;
— улица Одесская, 1−45 и 2−46;
— переулок Петропавловский, 1−11 и 2−12;
— улица Предботаническая, 1−23, 2Б, 2 В, 2К, 2С;
— улица Сормовская, 2−14 и 1−11;
— переулок Снеговой, 1−27, 42−70;
— переулок Сортовой, 56, 47−73, 52−78;
— переулок Танковый, 1−13 и 2−14;
— улица Томская, 2−28 и 1−31;
— переулок Урупский, 1−13 и 2−14;
— переулок Урюпинский, 1−9 и 2−10;
— улица Челябинская, 1, 7−21, 2−22;
— переулок Тепличный, 1−5;
— улица Чукотская, 7, 33−93, 38−100;
— улица Петрозаводская, 58−100, 122, 57−119, 137−147, 144−178;
— улица Акмолинская, 75−97 и 82−102;
— улица Лесопарковая, 147−165 и 174−186;
— улица Мечетинская, 78−98 и 81−105;
— улица Смоленская, 75−103 и 82−108;
— улица Благодатная, 129−161 и 122−152;
— улица Развиленская, 82−114 и 81−107;
— улица Кустанайская, 82−108 и 81−113;
— улица Львовская, 2−32 и 1−23;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58.
С 10:00 до 12:00 без света останутся жильцы домов по адресам:
— проспект Коммунистический, 31/4;
— улица 2-я Краснодарская, 82.
С 13:00 до 16:00 ресурс подавать не будут в следующие дома:
— улица 2-я Краснодарская, 82, 82/1, 82/2, 84, 84/2.
