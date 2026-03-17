Работу шахты на глубине 610 метров приостановили в Нижнем Тагиле

Судебные приставы исполнили решение суда, закрыв шахту на 60 суток.

Источник: УФССП по Свердловской области

Судебные приставы города Нижнего Тагила по решению суда приостановили деятельность объекта первого класса опасности — шахты «Магнититовая» на глубине 610 метров ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат».

«Деятельность шахты приостановлена на 60 суток. Входы на объект опечатаны, наложены пломбы», — сообщили в свердловском УФССП.

Руководителю горно-обогатительного комбината вручено предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, а начальнику шахты вручено требование о прекращении деятельности.