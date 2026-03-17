«Зарплатный сговор»: В Госдуме попросили проверить российский бизнес

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова направила обращение руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку российских компаний на предмет так называемого «зарплатного сговора».
«Речь может идти о согласовании кадровой и зарплатной политики между работодателями, направленном не на добросовестную конкуренцию… на искусственное сдерживание роста оплаты труда и снижение трудовой мобильности граждан», — приводит РБК слова парламентария.
Лантратова заявила, что компании могут заключать неформальные договоренности, предусматривающие отказ от переманивания дефицитных специалистов друг у друга. По ее словам, такого рода практики могут искажать рыночные механизмы формирования зарплат, ухудшать положение работников и создавать преимущества для участников соглашений за счет ущемления прав наемных сотрудников.
В обращении предлагается провести проверку и, при необходимости, принять меры антимонопольного реагирования.
На прошлой неделе ФАС сообщил о проверке экономической обоснованности тарифов на ЖКХ. Ведомство выявило более 100 млрд рублей необоснованных средств в тарифах ЖКХ за 2023−2025 годы.