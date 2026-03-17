Трамп сообщил о раке у главы аппарата Белого дома и ее решении работать дальше

У главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс выявлен рак молочной железы. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
По его словам, 68-летняя Уайлс продолжит исполнять обязанности. Он отметил, что ее лечением занимается квалифицированная медицинская команда, а прогноз оценивается как благоприятный.
Сама Уайлс в официальном заявлении поблагодарила за поддержку и подчеркнула важность ранней диагностики. Она отметила, что подобный диагноз распространен среди женщин в США.
Сьюзан Уайлс занимает пост главы аппарата Белого дома с ноября 2024 года и стала первой женщиной на этой должности. Ранее она руководила предвыборной кампанией Дональда Трампа и входила в его команду в предыдущие избирательные циклы.
Диагноз поставлен в период подготовки республиканцев к промежуточным выборам, в ходе которых партия рассчитывает сохранить контроль над конгрессом.
По данным Bloomberg, рак молочной железы является наиболее распространенным онкологическим заболеванием среди женщин в США. При раннем выявлении показатели выживаемости остаются высокими.
