Трамп сообщил о раке у главы аппарата Белого дома и ее решении работать дальше

У главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс выявлен рак молочной железы. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

По его словам, 68-летняя Уайлс продолжит исполнять обязанности. Он отметил, что ее лечением занимается квалифицированная медицинская команда, а прогноз оценивается как благоприятный.

Сама Уайлс в официальном заявлении поблагодарила за поддержку и подчеркнула важность ранней диагностики. Она отметила, что подобный диагноз распространен среди женщин в США.

Сьюзан Уайлс занимает пост главы аппарата Белого дома с ноября 2024 года и стала первой женщиной на этой должности. Ранее она руководила предвыборной кампанией Дональда Трампа и входила в его команду в предыдущие избирательные циклы.

Диагноз поставлен в период подготовки республиканцев к промежуточным выборам, в ходе которых партия рассчитывает сохранить контроль над конгрессом.

По данным Bloomberg, рак молочной железы является наиболее распространенным онкологическим заболеванием среди женщин в США. При раннем выявлении показатели выживаемости остаются высокими.

Читайте также: Тетрадь смерти: как маленький пензенский город три года не замечал каннибала.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше