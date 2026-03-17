Из-за атаки на Москву и Ленинградскую область в Калининграде задерживается 13 рейсов

В очереди на взлёт и посадку также лайнеры в Санкт-Петербург.

Источник: Клопс.ru

В Храброво 5 лайнеров отложили вылет в Шереметьево, 4 рейса «Аэрофлота» с задержкой прибудут в Калининград. В среднем ожидание составляет от двух до трёх часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, средства ПВО с вечера 16 марта уничтожили над столицей 40 беспилотников ВСУ. В очереди на взлёт и посадку также 4 санкт-петербургских борта.

«В связи с вводом 17 марта временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств», — прокомментировали ситуацию в Храброво.

