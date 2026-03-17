В красноярском парке «Роевом ручье» умерла пума Арнальдо

В пресс-службе красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» уточнили, что в зоопарке не стало любимой красноярцами пумы Арнальдо. В последние годы Арнальдо находился под постоянным наблюдением ветеринарных специалистов, проходил курсы поддерживающей терапии и витаминопрофилактики. Наши врачи делали всё возможное, чтобы его последние дни были спокойными и комфортными, — добавили в пресс-службе парка. Любимец красноярцев родился 6 августа 2011 года в зоопарке Зеленогорска, в возрасте трех месяцев он переехал в зоопарк Красноярска. В августе 2012 года к Арнальдо приехала подруга из Екатеринбургского зоопарка — пума Айс. Спустя три года у пары появились на свет два котёнка, а в 2017 году — еще трое. Со временем их потомство разъехалось по зоопаркам Большеречья, Белгорода, Минска и Сахалина.